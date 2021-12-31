صورة جديدة لكيم جونغ أون تثير التساؤلات

30 ديسمبر , 2021
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ ف ب).
أثارت أحدث صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تساؤلات عن وضعه الصحي، وانخفاض وزنه الكبير.
والتقطت الصورة لكيم جونغ أون خلال مؤتمر حزب العمال الثامن، ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء، وظهر الزعيم الكوري فيها وهو يرتدي بدلة بلون غامق على قميص أبيض وربطة عنق فضية اللون.
ووفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد كانت ياقة قميص كيم غير خانقة، حيث أبقت على مساحة لدخول إصبع واحد، وهو ما يعتبر قاعدة أساسية للبس البدلة على الطراز الغربي.
واختلفت هذه الصورة مع صورة كيم يوم 17 من الشهر الماضي، عندما ظهر في مراسم التأبين لوالده الراحل كيم جونغ إيل في قصر الشمس في بيونغيانغ.
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