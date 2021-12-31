فاتن موسى تبكي على الهواء وتوجه رسالة لمصطفى فهمي (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - حرصت فاتن موسى الإعلامية اللبنانية على توجيه رسالة جديدة لطليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بعد أسابيع من أزمة طلاقهما، وذلك من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام أثار الجدل بين متابعيها.

فاتن موسى ظهرت في الفيديو وهي تبكي وتعبر عن مدى صدمتها من تصرفات طليقها معها وحديثه ضدها في وسائل الإعلام، ووجهت رسالة لمصطفى في الفيديو وقالت: "عيب تنهش بلحمي، أنا كنت زوجتك، شرفك.. سمعتي سمعتك وشرفي شرفك، ولو أنا هيك عشت معي ليه 6 سنين؟".

وأضافت فاتن موسى باكية في الفيديو: "صدمتي فيك أكبر صدمة بحياتي كلها، وألمي ما إله حدود واللي حصل لي ولعائلتي بسببك ما بينوصف.. بيكفي تحاربني وتستقوي علي وتتجبر علي.. وأنا ما نسيت لك الأيام الحلوة".