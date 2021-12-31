وزارة البيئة: مسح اشعاعي في المستشفى التركي بذي قار

بغداد - ياسين صفوان - قامت فرق مركز الوقاية من الاشعاع وشعبة الاشعاع في مديرية بيئة ذي قار باجراء عمليات المسح لاجازة العمل على المعجلات الخطية في المستشفى التركي بمحافظة ذي قار.

مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني والذي اشرف على عمليات المسح اكد في بيان ورد للسومرية نيوز، "على دعم الموسسة فيما يخص عمل المركز وتعجيل اجراءات منح الاجازات الضرورية للعمل ودعم العاملين في مجال الاشعاع، لاهمية استخدام المعجلات الخيطية في علاج مرضى السرطان في العراق وتقليل قائمة انتظار المرضى ومعاناتهم وتقديم افضل الخدمات خصوصاًبعد ادخال الاجهزة المتطورة ومن مناشيء عالمية للعلاج الاشعاعي".

وناقش الحسيني مع المسؤولين المشاكل والمعوقات التي تعترض النهوض بالخدمة الصحية بعد افتتاح هذه الموسسات الحديثة، واطلاعه على الامكانيات الكبيرة لهذه المؤسسة".