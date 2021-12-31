من أوكرانيا وإثيوبيا إلى الصين وإيران.. «فورين بوليسي»: صراعات ونزاعات يشهدها العالم في 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

توقعت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن يشهد العام الجديد 2022 استمرار النزاعات السياسية والعسكرية في مختلف دول العالم.

وأعدت المجلة قائمة بأبرز 10 نزاعات من المتوقع استمرارها خلال عام 2022.

أوكرانيا

على الرغم من الحشود العسكرية على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستغزو جارتها الأوكرانية أم لا.

وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد بدأت في 2014، عندما قررت موسكو ضم شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهي الأزمة التي تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، فيما لا تزال المخاوف من قيام موسكو بغزو كييف.

وحذرت واشنطن وحلف الناتو موسكو من تنفيذ أي عدوان على أوكرانيا مؤكدة أنها سترد على ذلك.

إثيوبيا

لا تزال المعارك قائمة بين الجيش الإثيوبي، التابع لرئيس الوزراء آبي أحمد، وقوات منطقة تيجراي الشمالية.

وكان آبي أحمد قد شن حملة عسكرية واسعة على إقليم تيجراي، في نوفمبر 2020، رداً على هجمات على ثكنات للجيش.

ونجحت قوات رئيس الوزراء الإثيوبي في دخول عاصمة الإقليم، قبل أن تأخذ الحرب منعطفات جديدة مع استعادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" السيطرة على الإقليم.

ومؤخراً، انسحبت جبهة تحرير تيجراي من منطقتيّ أمهرة وعفر المجاورتين، بعد إحرازها تقدماً في الأشهر الأخيرة، وذلك من أجل إفساح المجال لدخول أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.

ومؤخراً ايضاً، أعلنت الحكومة أن قواتها لن تتقدم داخل تيجراي، مضيفة أن هذا الموقف يمكن أن يتغير إذا تعرضت "السيادة الإقليمية" للبلاد للتهديد، بجانب أنها لم تعلن عن وقف إطلاق النار.

أفغانستان

دخلت أفغانستان في مرحلة جديدة، بعدما تمكنت حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة في أغسطس 2021، لتلوح كارثة إنسانية في الأفق.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن ملايين الأطفال الأفغان قد يموتون جوعاً.

ورداً على السقوط المدوي لكابول في أيدي طالبان، قررت الدول الغربية تجميد أصول أفغانستان، ووقف المساعدات الضخمة لها، ما يعني أنه عندما ستصل الحكومة إلى عائق عدم القدرة على دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، فسينهار الاقتصاد والقطاع المالي.

وأثارت قرارات طالبان غضباً دولياً، حيث أبقى أعضاء الحكومة الجديدة من بين شخصيات طالبان، من دون أي تمثيل للنساء، فيما وردت أنباء عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لجنود وشرطة سابقين.

الولايات المتحدة والصين

تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الصين بأنها "خصم الولايات المتحدة"، حيث تسعى بكين لقمع المعارضة في هونج كونج والتصرف بشكل فظيع في شينجيانج، والتنمر على جيرانها الآسيويين.

ولم تتضح بعد سياسة بايدن تجاه الصين، لكنها تستلزم إبقاء الولايات المتحدة القوة المهيمنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويبدو أن تكاليف التفوق الصيني الإقليمي أكبر من مخاطر المواجهة.

ويعني هذا أن واشنطن ستعزز تحالفاتها وشراكاتها في آسيا، بجانب زيادة أهمية تايوان بالنسبة للمصالح الأمريكية.

وعززت بكين من نشاطها العسكري قرب تايوان، حيث حلقت عدداً قياسياً من الطائرات والقاذفات، بالإضافة إلى إجراء تدريبات بالقرب من تايوان، ما أثار المخاوف من نفوذ بكين العسكري المتزايد.

إيران والولايات المتحدة وإسرائيل

تصعيد آخر يلوح في الأفق، خاصة مع فوز المتشددين في إيران بالانتخابات الرئاسية، في ظل تلاشي الأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وتقول المجلة الأمريكية، إنه بالرغم من أن طهران لم تنسحب من جانبها من الاتفاق النووي في 2018، إلا أنها ما تزال "تلعب بالنار"، إذ أن الفشل في مباحثات إحياء الاتفاق قد يؤدي إلى جعل الاتفاقية الأصلية محل نقاش.

وتؤكد المجلة أن قبول إيران كدولة نووية، ليس خياراً للدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، كما أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أنها لن تسمح بأن تصبح إيران دولة نووية أو تقترب من ذلك.

وإذا فشلت المفاوضات المتعثرة مع إيران، فإن هذا قد يؤدي إلى تحول الاستفزازات إلى اشتباكات خارجة عن السيطرة على الأرض أو في البحر أو الفضاء الإلكتروني.

اليمن

في ظل تلاشي حرب اليمن من عناوين الأخبار، إلا أنها لا تزال مشتعلة، وقد تكون على وشك أن تزداد سوءاً.

وأسفر النزاع منذ 2014 بين المليشيات الحوثية والجيش الوطني اليمني إلى نزوح ملايين عن منازلهم.

وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية 2021، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

شهد عام 2021، الحرب الرابعة والأكثر تدميراً بين غزة وإسرائيل، مما يؤكد أن عملية السلام غير فاعلة، وأن حل الدولتين يبدو أقل احتمالية من أي وقت مضى.

وكانت أزمة القدس الشرقية هي السبب وراء التصعيد الأخير، الذي تزامن مع التهديد بإخلاء سكان حي الشيخ جراح في أبريل 2021.

وتسبب ذلك في سلسلة من ردود الفعل، حيث أطلقت حماس التي تسيطر على غزة صواريخ بعيدة المدى بشكل عشوائي على إسرائيل، لترد إسرائيل بهجوم جوي عنيف، أدى في النهاية إلى اندلاع صراع استمر 11 يوماً، وتسبب في استشهاد 250 شخصاً جميعهم فلسطينيون.

وبهذا، تحول مركز ثقل السياسة الإسرائيلية بعيداً عن السلام، كما فقد معظم الفلسطينيين الثقة في أنهم سيفوزون بدولة من خلال المفاوضات.

ميانمار

منذ انقلاب فبراير 2021 في ميانمار، تسببت الحملة التي شنها جيش البلاد على الاحتجاجات في تأجيج مقاومة واسعة النطاق ، تتراوح من العصيان المدني إلى الاشتباكات المسلحة مع قوات الأمن، في مأزق يتسبب في خسائر بشرية فادحة.

وتشهد ميانمار فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة في فبراير، وتسببت الحملة التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين في سقوط أكثر من 1300 قتيل، بحسب مجموعة رصد محلية.

وتم اعتقال الزعيمة السابقة، أونج سان سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في فبراير، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.

ووجهت السلطات لـ "تشي" اتهامات تشمل انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني، حيث حكم عليها بالسجن 4 سنوات، وتم تخفيضها في وقت لاحق إلى عامين.

المتطرفون المسلحون في أفريقيا

عندما خسر تنظيم داعش منذ عام 2017، عانت إفريقيا من بعض أكثر المعارك ضراوة في العالم بين الدول والمتطرفين الجهاديين المسلحين.

وتكافح الدول الضعيفة في أفريقيا ضد الفصائل المسلحة عبر المناطق النائية والشاسعة حيث لا تتمتع السلطات المركزي سوى بنفوذ ضئيل.

وبالرغم من خسارة جماعة "بوكو حرام" لمساحات شاسعة شمال شرق نيجيريا، إلا أن جماعات منشقة لا تزال تلحق أضراراً جسيمة حول بحيرة تشاد، وما تزال حركة الشباب أقدم تمرد في القارة قوة فاعلة.

وحاليا يوجد جبهات للمتشددين في شمال موزمبيق وشرق الكونغو، كما صعد متمردون يطالبون بإقامة ولاية لتنظيم داعش في موزمبيق.