الطقس الآن.. الأرصاد: تدفق السحب الممطرة بشكل كبير على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن يشهد تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت "إيمان" في تصريحات تليفزيونية لها، إن "الجمعة" تشهد ذروة سقوط الأمطار، لتكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على معظم المناطق التالية:

(السواحل الشمالية، من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس).

ونصحت "إيمان" الموطنين، بضرورة تأجيل السفر على الطرق الجمعة، خصوصا في المناطق الشمالية، والمناطق المؤدية إلى سيناء.

وتابعت وكيل هيئة الاستشعار بالأرصاد الجوية: "إذا كانت هناك حاجة مُلحة للسفر، يجب أن تكون القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة الأربعاء 29 ديسمبر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.