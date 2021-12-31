عمر هاشم خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ويتلو القرآن الشيخ محمد محروس طلبة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "اغتنام الأوقاف ومخاطر إضاعتها"، وسط أتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



وأكدت وزارةالأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في الوقت نفسه، تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، على النحو التالي:

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو

2. الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3. الإمام البخارى – النمسا - اسنا

4. الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

5. البحرى كوم شريك - كوم حمادة

مديرية أوقاف الشرقية

6. الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بنى سويف

7. زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

8. البهوت – المحلة الكبرى

9. السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية

10. التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط

11. الكبير – عزبة 5 كفر سعد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية

2. على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

3. الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية

4. بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية

5. العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر

7. القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)