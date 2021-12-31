القوى العاملة: تعيين 2698 شابا منهم 31 قادرون باختلاف بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2698 شابا من بينهم 31 قادرون باختلاف من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7133 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 634 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب لـ5 عمال، ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال بإجمالي 77 ألف جنيه لـ21 عاملا من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21826 عاملا.

من جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - في تقريرها حول إنجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2420 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2395 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، فضلا عن استخراج وتجديد ترخيصي عمل للأجانب.

وأكدت أن المديرية قامت بمجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالتفتيش على 674 منشأة دوريا، وعمل 38 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 201 محضر، كما تم التفتيش على 29 منشأة يعمل بها 65 طفلا، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضر فوري لمنشأة مخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 337 محضرا للمنشآت المخالفة، وأسفر عن تحرير 192 محضرا، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 66 شكوى.

ولفتت إلى أنه بمجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 282 شكوى، تم تسوية 22 منها وديا، وإحالة 46 للقضاء، وحفظ 33 شكوى، ومازالت هناك 181 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن فض إضراب لـ 77 عاملا من العاملين بشركة النهضة للكارتون بعد الاتفاق على المطالب وعودة العمال للعمل والإنتاج.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة، كما أنه في ظل المتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بتلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تم التفتيش على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.​