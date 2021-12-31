بعد تحسن حالة الطقس.. إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف حركة ملاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء نويبع البحري، عقب تحسن الأحوال الجوية، واستئناف الأنشطة البحرية، والحركة الملاحية بالميناء.

وأكد البيان على انتظام حركة ملاحة بكافة بمواني البحر الأحمر.

وشدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، لسلامة الملاحة البحرية.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة منع الأنشطة البحرية في حالة عدم استقرار حالة البحر، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وكانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة، واضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج التي تراوحت بين 1.5 إلى 2,5 مترًا، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة بالميناء حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.