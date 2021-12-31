شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى إعصار راي في الفلبين يتخطّون حاجز الـ 400 قتيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي"، الذي ضرب الفلبين قبل أيام عدة، إلى 405 قتلى، فيما لا يزال 82 آخرين في عداد المفقودين. وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين ريكاردو جالاد أن الوفيات معظمها بسبب الغرق وتساقط الأشجار والانهيارات الأرضية، في حين أصيب 1147 شخصًا، مبينًا أن أكثر من 530 ألف منزل قد تضررت، ودُمر ثلثها بالكامل، بينما تشر التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة وصلت إلى نحو 23.4 مليار بيزو (459 مليون دولار أمريكي).