اجتماع سعودي - قطري يبحث تعزيز علاقات البلدين

30 ديسمبر , 2021 جانب من اجتماع لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض (واس) بحثت لجنة المتابعة السعودية القطرية المنبثقة عن بيان «قمة العلا»، خلال اجتماعها التاسع اليوم (الخميس)، تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وناقش الجانبان استكمال أعمال واجتماعات اللجنة السابقة، وإنفاذاً لما تضمنه بيان العلا، ووفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

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