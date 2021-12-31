بايدن وبوتين يدعوان إلى «الدبلوماسية» و«الحوار» قبل مكالمتهما

أكد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الخميس عزمهما على تسوية الخلافات بين موسكو والغرب من خلال الحوار، قبل ساعات من مكالمة هاتفية مقررة بينهما وفي ظل مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا.

وسيعرض بايدن على بوتين «مساراً دبلوماسياً» للخروج من الأزمة خلال ثاني اتصال بينهما في أقل من شهر، على ما أفاد البيت الأبيض.

من جهته، أكد بوتين أنه «مقتنع» بإمكانية إقامة حوار «فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية» للبلدين، مذكراً بالقمة التي جمعت الرئيسين في حزيران/يونيو في جنيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لاحقاً «وحده مسار المفاوضات يمكنه تسوية المشكلات الآنية الكثيرة القائمة بيننا».

لكن من المتوقع أن يؤكد بايدن خلال الاتصال أن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة جداً» إزاء حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، وأنها «مستعدّة للردّ» في حال شنت روسيا هجوما عسكرياً على أوكرانيا.