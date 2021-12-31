بأعجوبة.. انقاذ طفل مصاب بالتوحد سقط داخل بئر في كركوك (فيديو وصور)

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، من انقاذ طفل تركماني مصاب بداء التوحد سقط ليلاً داخل بئر أرتوازي ضيق بعمق خمسة وثلاثين متراً في منطقة ناحية تازة جنوب محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني عهدت الى إستخدام أسطوانات الاوكسجين أولاً لتامين حياة الطفل من خلال انزال أنابيب داخل البئر تنفخ غاز تحت هذا العمق الكبير لتزويد الطفل بما يلزم من الاوكسجين للبقاء على قيد الحياة، بالتزامن مع استمرار عمليات الانقاذ باستخدام الحفارات ومعدات الانقاذ الثقيل".

واضاف البيان، ان " الخطة النزول الى هذا العمق الكبير كانت من خلال الحفر الجانبي لأنبوب البئر بحذر شديد لعدم التسبب بأذى للطفل والوصول إلى العمق المطلوب الوصول اليه ثم كسر الانبوب واخراج الطفل وبالفعل تم تنفيذ الخطة من قبل رجال الدفاع المدني وتم تحرير الطفل بسلام وصحة جيدة لتتعالى اصوات الفرح من ذويه والمواطنين المتجمهرين".

وتابع ان "عمليات الانقاذ استمرت اكثر من أربعة ساعات من بعد منتصف ليلة أمس الى فجر هذا اليوم الجمعة قدم رجال الدفاع المدني جهوداً مضنية لم تتوقف حتى تم اخراج الطفل".