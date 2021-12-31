شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الرؤية والإنجاز.. علاقات دبلوماسية وشراكة مع دول العالم خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، وتعميق العلاقات المصرية الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الخارجية المصرية.

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، على المستوي العربي، جاء تأكيد القاهرة علي ضرورة التوصل إلي تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ علي وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب وذلك من خلال: استضافة مدينة الغردقة اجتماع الاطراق الليبية في إطار اللجنة الدستورية، فضلاً عن استضافة اجتماعات لجنة 5+5، واستضافة مصر لملتقي القبائل الليبية عام 2015، واستضافة السيد رئيس الجمهورية لمشايخ وأعيان القبائل الليبية في يوليو 2020، وعقد اجتماع تنسيقي وزاري ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، والمشاركة في الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا، والتي عقدت بالتناوب بين مصر وتونس والجزائر.

وأكد "الرؤية والإنجاز" في ملف وزارة الخارجية المصرية، علي الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من حيث استضافة مؤتمر إعادة اعمار غزة عام 2014 في القاهرة، وإطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع.

وتابع الكتاب: "تحرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للسودان الشقيق وتنسيق المواقف المختلفة في ظل الروابط العميقة التي تربط البلدين، من حيث توحيد الرؤى خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ومشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان، ومشاركة رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذي عقد في جوبا بأكتوبر 2020، وتقديم الخدمات الطبية أكثر من 16000 حالة متضررة من السيول في سبتمبر 2020.

وأوضح الكتاب إلي تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي، والتأكيد على ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومي، من حيث تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة مع مختلف الدول الخليجية على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية في القمة العربية الإسلامية والأمريكية عام 2017 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري في قمة مجلس التعاون الخليجي 41.

وأوضح الكتاب: "مشاركة مصر بفعالية بمؤتمر دعم لبنان تحت تنظيم الامم المتحدة، والمساندة المستمرة للشعب اللبناني لتجاوز أزمته الراهنة، والاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الاردن وسوريا، وزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى بيروت عام 2019، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين، وترأس الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، وتدشين آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والاردن واستضافة مصر دول اجتماع عام 2019، ومواصلة مصر جهودها باستضافة الاشقاء السوريين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم، وإرسال مساعدات طبية للحكومة اليمنية في يوليو 2020.

وعلى مستوى القارة الافريقية، ترأس السيد الرئيس للجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية حول تغير المناخ لمدة عامين، واستضافة مصر للقمة التنسيقية الاولى بين الاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، ومشاركة السيد الرئيس عام 2019 في القمة الالمانية الافريقية ببرلين، والتي تهدف إلى التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم، وفي الاسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، واستضافة فعاليات منتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الادارية الجديدة، وتنظيم ملتقى الشباب العربي والافريقي في 2019، وزيارة السيد الرئيس التاريخية إلى غينيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ 1965، وزيارة السيد الرئيس إلى كل من السنغال وكوت ديفوار عام 2019 وعقد عدد من الاتفاقات ، وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الافريقي، وزيارة السيد الرئيس إلى النيجر لحضور القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي عام 2019 ،والتي تم خلالها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية، وتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم، ومصر تترأس الاتحاد الافريقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وعلى مستوى دول الأمريكيتين، تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، واستئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية في أغسطس 2015، وتصدر مصر قائمة الدول الافريقية المستقبلة للاستثمارات الامريكية المباشرة، وزيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة الامريكية عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، وقيام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة هامة لواشنطن في أكتوبر 2019 تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات، والثنائية بمختلف المجالات دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017.

وعلى المستوى الأوروبي، استضافة مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير 2019، واستضافة القاهرة للقمة الاولى من فعاليات آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص عام 2014، واختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، وزيارة السيد الرئيس إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى G7عام 2019 لعرض الرؤية الافريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة بين أفريقيا ودول المجموعة أول زيارة للسيد الرئيس إلى ألمانيا جاءت تلبية لدعوة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في يونيو 2015، ومشاركة السيد الرئيس عام 2019 في أعمال مؤتمر ميونخ الامن في ألمانيا لطرح رؤية مصر للتوصل لحلول سياسية ازمات الشرق الاوسط، وكذلك جهودها في مكافحة الارهاب والتطرف، وتوقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة، والزيارة التاريخية للسيد الرئيس إلى بيلاروسيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1992، وتبادل الدعم السياسي على المستوى الاقليمي والدولي بين مصر وروسيا لتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في ظل ما يواجه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية 9 زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والروسي منذ 2013، وذلك بخلاف زيارات الوفود رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، وقيام السيد الرئيس بزيارة روسيا في ظل رئاسته للاتحاد الافريقي، وترأس خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الافريقية اولى في أكتوبر 2019، وعودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس 2021 بعد توقف دام 6 سنوات، وتدشين آلية الحوار الاستراتيجي (2+2 (والتوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنس، و9 زيارات متبادلة بين رؤساء الدولتين منذ 2014، و400 مليون يورو القيمة ا¹جمالية لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عام 2017، و8 اتفاقات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بمختلف المجالات عام 2019

وعلى المستوى الاسيوي، إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقائمة مشاريع الممر البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية، اتفقت مصر والصين على شراكة استراتيجية متكاملة عام 2014، ومصر رابع أكبر شريك للصين في القارة الافريقية، والصين تعد الشريك التجاري الاول لمصر، وإلقاء السيد الرئيس خطابا أمام البرلمان الياباني كأول رئيس عربي وثاني رئيس أفريقي في أول زيارة مصرية لليابان منذ أكثر من 16 ً عاما، ومشاركة مصر بقمة منتدى الهند أفريقيا 2015، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد من الدول الاسيوية والتي جسدتها زيارة السيد الرئيس لدول إندونيسيا وسنغافورة وكازاخستان، وزيارة السيد الرئيس إلى فيتنام عام 2017 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.