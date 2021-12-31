شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ضوابط ملزمة لشركات التصكيك السيادى وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتزم شركة التصكيك السيادى بعدد من الضوابط وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية طوال مدة بقائها، ومتطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الشركة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.