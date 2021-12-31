40 كيلومتر في الساعة.. غلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات ميناء نويبع بجنوب سيناء، إغلاق الميناء أمام حركة دخول السفن والعائمات على الأرصفة، مع إيقاف الأنشطة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر ملاحي إن غرفة العمليات أغلقت الميناء قبل نحو ساعتين، بسبب الطقس السيئ، حيث بلغت سرعة الرياح 23 عقدة بحرية -تعادل 40 كيلومتر في الساعة- اتجاهها جنوبية، والضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدًا.

وتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وفي السياق، وجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع متابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية سلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

يشار إلى أن موانئ البحر الأحمر في محافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر شهدت أمس الخميس انتظامًا في حركة تداول البضائع ودخول وخروج السفن، ولم تتأثر بموجة الطقس السيئ.