شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يحدد أول جلسة للبرلمان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد الرئيس العراقي برهم صالح في مرسوم أصدره أمس الخميس، موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير/ كانون الثاني، في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة.

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى. وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وكان الفائز الرئيسي في انتخابات العاشر من أكتوبر هو مقتدى الصدر.

والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، وسيزيد عدد نوابه من 54 نائبا إلى 73، أما منافسه الرئيسي طيلة سنوات، تحالف الفتح الذي يضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي المتحالف مع إيران، فقد هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعدا إلى 17 فقط.