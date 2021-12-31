شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اللبنانية تطالب الحكومة بالكشف عن مهربي الكبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب حزب القوات اللبنانية، الذي يرأسه سمير جعجع، الحكومة اللبنانية بالكشف عن المتورطين بتهريب المخدرات إلى خارج لبنان، وتحديدا إلى دول الخليج، بعد أن ضبطت القوات الأمنية اللبنانية شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون في مرفأ بيروت.

وطالب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، الحكومة بالكشف عن الفاعل والشريك في جريمة تهرب الكبتاجون التي وقعت أول أمس، وتساءل عقيص في تغريدة على تويتر: «باسم من يتم شحن الكبتاجون إلى دول الخليج؟ من الفاعل والمسهل والمحرض والشريك؟ على من ادعت النيابة العامة المختصة في هذه الجريمة المشهودة؟ ألا تستحق سمعة هذا الوطن أو ما تبقى منها وعلاقاته مع دول الخليج، بعضا من العلانية المطمئنة والموحية بالثقة؟».

وكانت القوات الأمنية في لبنان ضبطت، الأربعاء، شحنة من الحمضيات تحوي كمية كبيرة من الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى الخليج.

وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك، في بيان، أنه «في إطار متابعتها الحثيثة لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاجون إلى دول الخليج، ورصد شحنة من الحمضيات كانت بصدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت».