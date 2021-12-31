بعد زواجهما بـ3 أشهر.. مصرع زوجين داخل حمام المنزل صعقًا بالكهرباء في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقي زوجان مصرعهما في قرية منشأة لطف الله التابعة لمركز الفيوم صعقا بالكهرباء، أثناء الاستحمام داخل الحمام الخاص بمنزلهما.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بمصرع زوجين أثناء الاستحمام داخل حمام المنزل نتيجة الصعق بماس كهربائي.

كشفت تحريات الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز الفيوم، أن الزوجين تزوجا من 3 أشهر، وأنهما دخلا الحمام للاستحمام، وحدث ماس كهربائي في سخان الحمام، ما أدى إلى صعقهما وسقوطهما في أرضية الحمام.

جرى نقل جثتي الزوجين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتي تتولى التحقيقات.