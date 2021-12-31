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التحالف: الحوثيون استحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية

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السفارة في الكويت توضح الفئة المستهدفة من خدمات تأشير

نوهت سفارة المملكة لدى دولة الكويت بأن اجراءات التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة عن طريق مركز تأشير متعلق بالمقيمين في دولة...

dadb26339d.jpgالرياض :دوت الخليج
701a353f42.jpg26 جمادى الأولى 1443 هـ

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين...

icon-byline.pngالكويت : الوكالات
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1443 هـ

القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء وموساة، لرئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلاروبولو،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

المملكة: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات الحوثي

طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم...

icon-byline.pngنيويورك: واس
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة

أصدر أمير الكويت بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس...

icon-byline.pngالكويت : الوكالات
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

السفارة بالكويت: الدخول للسعودية سيكون من خلال تأشير اعتبارا من يناير المقبل

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت أنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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