شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا التصريحات مستمرة .. قائد بالحرس الثوري الإيراني: سنقتل 1000 أمريكي بدلا من قاسم سليماني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

بالرغم من مرور عامين على عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني ” قاسم سليماني”، ولا تزال تصريحات الإيرانية مستمرة، لحفظ ماء الوجه، والتي صارت تصريحات جوفاء بلا معنى.

آخر هذه التصريحات ما أعلنه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، أن الحرس یتابع الانتقام القاسي والشديد ثأرا للواء قاسم سليماني.

وأضاف أننا لو قمنا باغتيال الرئيس الأمريكي هل يعتبر ذلك ثأرا للشهيد قاسم سليماني؟”.

وتابع قائلا : “حياة ألف رئيس أمريكي لن تعادل الشخصية التي فقدناها”.

يذكر أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في مطلع يناير عام 2020.