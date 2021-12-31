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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قطيعة دبلوماسية 10 سنوات.. دولة خليجية تتخذ هذا القرار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
بعد قطيعة دبلوماسية دامت 10 سنوات، أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، تعيين أول سفير لها في سورية منذ نحو عقد.
وبحسب ما أعلنته وكالة أنباء البحرين فإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما قضى بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الديبلوماسية لمملكة البحرين لدى سوريا بلقب سفير فوق العادة مفوّض.
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