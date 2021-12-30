شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يضغط باتجاه حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الخميس بدء المكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مسؤول بارز بالبيت الأبيض أن بايدن سيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا خلال المحادثات مع نظيره الروسي.

وحذرت الولايات المتحدة روسيا من مواجهتها عقوبات صارمة، في رد فعل على أي توغل عسكري داخل أوكرانيا، قبل المحادثات الهاتفية.

وشدد الجانب الأمريكي رغم ذلك على استعداده لتوقيع عقوبات ضد موسكو إذا لم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، فيما أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى أن تكون المحادثات الهاتفية اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استهلالا للمفاوضات الأمنية المقرر إطلاقها قريبا.

وقال بوتين في رسالته بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد لبايدن إن كلا الدولتين تحملان "مسؤولية خاصة للاستقرار الدولي والاستقرار الإقليمي"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وجاء في البيان أن روسيا والولايات المتحدة "يمكنهما ويجب أن يتعاونا بشكل بناء ويدمجان الجهود في وجه التحديات والتهديدات الكثيرة التي تواجهها الإنسانية".