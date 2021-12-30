النيابة المصرية تأمر بضبط شخص اعتدى على سيدة في الوراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على سيدة أمام أطفالها في منطقة الوراق.



وأصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنه ورد إليها بلاغ من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا، محدثًا إصابات فيها.

وأضاف البيان أنه ”وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات“.