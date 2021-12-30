الطقس غدا.. شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الجمعة، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا، بنسبة حدوث 60 : 80%، على مناطق من محافظات: (مطروح - الإسكندرية - دمياط- بورسعيد البحيرة -كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة- الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا" على فترات متقطعة.

الطقس غدا: أمطار لحد السيول

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس (الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير).

الطقس غدا: أمطار على جنوب الصعيد

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن يسود غدا طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 16 - الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 17 – الصغرى 12

كاترين: العظمى 13 – والصغرى 03

سوهاج: العظمى 19 – الصغرى 09

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 10

الوادي الجديد: العظمى 22 – الصغرى 05

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