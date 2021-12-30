فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني وتحذير من “تسونامي كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الخميس تسجيل 206 آلاف و243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما حذر وزير الصحة من “تسونامي كورونا” قد يجتاح البلاد.

وأعلنت باريس أمس الأربعاء رقما قياسيا بلغ 208 آلاف و99 إصابة، حيث حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من “تسونامي كوفيد-19”.

وسجل أعلى عدد للإصابات في بداية ديسمبر الجاري، حيث كشف عن أقل من 50 ألفا يوميا، فيما تخطت البيانات اليومية قبل شهر عتبة العشرة آلاف إصابة لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وحسب تقديرات موقع “وولرد ميتر” الذي يتابع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حول العالم، تحتل فرنسا المركز السادس عالميا بواقع 9 ملايين و543357 إصابة، وإجمالي وفيات بلغ أكثر من 123 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض.