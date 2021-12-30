اخبار العالم

فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني وتحذير من “تسونامي كورونا”

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الخميس تسجيل 206 آلاف و243 إصابة جديدة بفيروس ، فيما حذر وزير الصحة من “تسونامي كورونا” قد يجتاح البلاد.

وأعلنت باريس أمس الأربعاء رقما قياسيا بلغ 208 آلاف و99 إصابة، حيث حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من “تسونامي كوفيد-19”.

وسجل أعلى عدد للإصابات في بداية ديسمبر الجاري، حيث كشف عن أقل من 50 ألفا يوميا، فيما تخطت البيانات اليومية قبل شهر عتبة العشرة آلاف إصابة لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وحسب تقديرات موقع “وولرد ميتر” الذي يتابع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حول العالم، تحتل فرنسا المركز السادس عالميا بواقع 9 ملايين و543357 إصابة، وإجمالي وفيات بلغ أكثر من 123 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا