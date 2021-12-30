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أمريكا تستبق المحادثات مع "بوتين" بالتهديد بـ"عقوبات صارمة"

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الدمام - شريف احمد - حذرت الولايات المتحدة روسيا من مواجهتها عقوبات صارمة في رد فعل على أي توغل عسكري داخل أوكرانيا، قبل محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وذكر مسؤول بارز بالبيت الأبيض أن بايدن سيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين البلدين خلال المحادثات مع نظيره الروسي.

وشدد الجانب الأمريكي رغم ذلك على استعداده لتوقيع عقوبات ضد موسكو إذا لم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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