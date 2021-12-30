انت الان تتابع خبر 'كورونا' يواصل هجومه على ريال مدريد ويخلف إصابة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الاختبارات الجديدة التي أجراها ريال مدريد للاعبيه إصابة يوفيتش الذي خضع للعزل المنزلي، ليغيب عن مباراتي خيتافي في الليجا والكويانو في كأس الملك.

وينتظر ريال مدريد الحصول على إذن البلدية لكي يعود كورتوا للتدريبات بعدما جاءت نتيجة مسحتين متتاليتين سلبية، كما جاءت نتائج مسحات فالفيردي وكامافينجا سلبية، وسيخضعان لاختبار آخر لتأكيد النتيجة.



يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط.