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12 إصابة جديدة بمتحور 'أوميكرون' في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المعهد في بيان له عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس: "تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمتحور "أوميكرون" لفيروس بعد أن تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على اختبار PCR إيجابي للمعنيين على مستوى المخبر المرجعي للمعهد".

وأضاف البيان أن الحالات الجديدة المسجلة هي: 6 مواطنين جزائريين وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا، وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و 3 أشخاص قادمين من موريتانيا.

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لـ"أوميكرون" في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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