مطلوب يقتل 12 شخصاً من عائتله وينتحر في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "واجباً امنياً ضد مطلوب ضمن قضاء جبلة في بابل وتم تحديد موقع المطلوب

وارسال قوة راجلة تم كشفهم من قبل المطلوب الذي قام بالرمي على المنتسبين ما اسفر عن اصابتهم".

وأضاف المصدر أنه "على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة من سوات وقام بالرمي عليهم أيضا وطلبت القوة تسليم نفسه

الا انه لم يخضع لطلب القوة تم الرمي عليه وقام بقتل 12 شخصاً من عائلته بطلق في منطقة الرأس وانتحاره ايضا من سلاحه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.