انت الان تتابع خبر توريس يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توريس في رسالته التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام": "أترك العديد من الأصدقاء الجيدين للغاية في مانشستر، لكني سأحمل دائما ذكريات رائعة وتجارب خاصة في قلبي".

واضاف: "لسوء الحظ لم يسمح لي الوباء بالاستمتاع بصورة كاملة بتواجدي في مانشستر كما أردت، لكن العام الماضي كان لا يصدق بالنسبة لي".



واوضح توريس انه "في مانشستر سيتي، لم أتطور فقط كلاعب بل كإنسان أيضا، أصبحت أقوى في مواجهة التحديات الجديدة كلاعب محترف، وأعرف أيضا أنني تمتعت بالشرف والحظ لتمثيل هذا النادي العظيم".

وتابع: "بجانب كل التجارب الرائعة من الفوز بلقب البريميرليج وكأس الرابطة والمنافسة في نهائي دوري الأبطال، أحمل معي شيئا أكثر أهمية هو علاقتي بكم جميعا، جماهير مانشستر سيتي الأوفياء".

واكد توريس: "أريد أن أشكر بيب جوارديولا وفيران سوريانو وتيكسيكي بيجيرستين لمنحهم الفرصة لي كي أكون جزءا من هذا الفريق العظيم، شخصيا أشعر بالتواضع والشكر لتلك الثقة التي حظيت بها".



واختتم: "أرغب في شكر زملائي وكل الجهاز الفني في مانشستر سيتي، الآن أعود إلى إسبانيا لكني أحملكم في قلبي إلى الأبد، وسأظل أحتفل بانتصاراتكم أسبوعا بعد أسبوع، وبالطبع سأترك جزءا من قلبي في مانشستر سيتي".