خلال 2021.. أرقام 'مفزعة' للحرائق وحالات الانتحار في العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، الخميس، عن عدد الحرائق وحالات الانتحار والمعتقلين بتهمة المخدرات في العراق خلال 2021 عدا إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أكثر من ٣١ ألف حادث حريق سجل في عموم العراق عدا اقليم كردستان خلال 2021"، مشيراً الى أن "الحرائق شملت المنازل والمباني التجارية والبساتين فضلاً عن المحال التجارية".

وأضاف المصدر أن "محافظات العراق سجلت خلال 2021 عدا الاقليم 772 حالة انتحار بين عاطل عن العمل واعزب ومتزوج لاسباب عدة منها الضغوط النفسية والتفكك والعنف الاسري اضافة الى الاسباب الاقتصادية والبطالة والاسباب الدراسية".

ولفت المصدر الى أن "2021 شهد ايضاً اعتقال نحو 9 الاف بين متعاطي وتاجر ومروج للمخدرات"، مؤكداً أن "الكميات المضبوطة بلغت ما يقارب الطن".