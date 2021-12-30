شكرا لقرائتكم خبر 50 وحدة سكنية من السعودية لمتضرري المهرة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 50 وحدة سكنية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة اليمنية.

ويهدف المشروع إلى إنهاء حالة النزوح المستمر أو المؤقت للأسر المتضررة من الأعاصير والسيول في مديرية المسيلة، وتوفير سكن ملائم يضمن لها الحياة الكريمة.

وخلال التدشين أشاد محافظ المهرة محمد علي ياسر بالمشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، مفيدا بأن هذا المشروع سيخفف كثيرا من معاناة الأسر المتضررة من إعصار لبان والأعاصير التي ضربت المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

من جهته أشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بالمحافظة عبدالله العنقري إلى أنه روعي في تصاميم المنازل احتياجات الأسر المستفيدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي - بإذن الله - خلال 8 أشهر من الآن وسيعقبها تنفيذ المراحل المتبقية.

من جهتها، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 278 مستفيدا، خلال أسبوع واحد.