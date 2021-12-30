شكرا لقرائتكم خبر الأحمر: سنتصدى لمؤامرات الحوثي الخبيثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بالتصدي للمؤامرات الخبيثة لميليشيات الحوثي الإرهابية ذراع المشروع الإيراني الفارسي في المنطقة، وأكد أن الميليشيات الإرهابية بتبعيتها لإيران وحزب الله سعت لإعادة اليمن إلى الوراء خدمة لمشروع التوسع الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الأحمر قوله «إن ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا وما تحدث عنه اليمنيون من أدلة وحقائق تثبت تبني إيران وحزب الله للحوثيين وتوظيفهم، لتأجيج الصراع في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار يستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والتعاون ووحدة الصف لردع هذا الخطر الإرهابي وإفشال ما تحيك له إيران وأذرعها الخبيثة من مؤامرات ومخططات على اليمن وأشقائنا في دول الجوار حد قوله».

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن اثنين من موظفيها العاملين في اليمن لا يزالان محتجزين منذ نوفمبر الماضي لأسباب غامضة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك عن قلقهما العميق إزاء وضع هذين الموظفين المحتجزتين من قبل «سلطات الأمر الواقع» واللذين لم يتم التواصل معهما منذ ذلك الحين.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة لم تتلق بعد أي معلومات حول التهم الموجهة لموظفيها المحتجزين، أو أي مبرر قانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قبل سلطات العاصمة بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المفوضية واليونسكو بالامتيازات والحصانة التي يتمتع بها موظفوها بموجب القانون الدولي، مشددتين على ضرورة تمكين موظفيها من أداء وظائفهما الرسمية على النحو المطلوب.

واختتم البيان بالدعوة إلى «الإفراج الفوري عن الموظفين دون أدنى تأخير».

ميدانيا، قتل وجرح عدد من أفراد قوات العمالقة في قصف صاروخي حوثي على تجمعات قوات اللواء 12 عمالقة بمعسكر خمومة في مديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة، بعد يوم من قصف الحوثيين لمطار عتق.

وأكد مصدر محلي أن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي صباح أمس من عقبة القنذع استهدف قوات العمالقة في شبوة وأدى لمقتل وجرح عدد من الأفراد، وتم نقلهم إلى مستشفى عتق العام.

وأعلنت ألوية العمالقة في وقت سابق إجراء عملية الاستلام والتسليم لمطار عتق بحضور قائد اللواء الحادي عشر عمالقة عبدالرحمن الجعري وقائد محور عتق بالجيش اليمني اللواء عزيز العتيقي وعدد من القيادات العسكرية.

وفي السياق استهدفت ميليشيات الحوثي مدينة مأرب الأهلة بالسكان المدنيين والنازحين بصاروخ باليستي.

مقتل الطفلة حمدة الجهمي في انفجار لغم أرضي حوثي في طريق الجوف - مأرب، كما قتلت امرأة في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي بمقبنة تعز.

مشاهدات يمنية:

