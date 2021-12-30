9 قتلى في حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدت قوات الجيش الوطني صباح أمس لهجوم شنه مسلحون من حركة الشباب على مدينة «بلعد» بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صوما) عن مسؤول بالجيش الوطني القول «إن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، وقتل تسعة عناصر من الميليشيات على الأقل». وأضاف المسؤول «إن قوات الجيش نجحت في السيطرة على المناطق التى دارت فيها المعارك، كما تمكنت القوات الخاصة من إلقاء القبض على عناصر مسلحة، ويخضعون حاليا للتحقيق».

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