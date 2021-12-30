1.9 مليون يواجهون الجوع في موزمبيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الصراع في شمال موزمبيق لا يزال السبب وراء الجوع في البلاد، محذرا من أنه مع بدء موسم الجفاف فإن انعدام الأمن الغذائي في موزمبيق يبلغ ذروته، وتحتاج الأسر الضعيفة إلى الدعم الإنساني من أجل الغذاء. وأوضح البرنامج في بيان أمس أنه يقدر أن 1.9 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية والريفية في موزمبيق، فيما يعيش في الشمال المتضرر من النزاع أكثر من 70 % من الجياع.



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