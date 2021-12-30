اعتقالات وانقطاع الإنترنت في مظاهرات السودان

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وذكر عبر حسابه على موقع فيس بوك أن الحملة جاءت قبل الاحتجاجات التي خرجت في شوارع الخرطوم أمس، مؤكدا أن «هذه الممارسات القمعية» لن تثني «القوى الثورية» عن حركتها.
وشهدت الخرطوم أمس قطع خدمة الإنترنت والاتصالات على المستخدمين قبل تظاهرات دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية، وذكر موقع «الراكوبة نيوز» السوداني الالكتروني أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط الخرطوم، فيما تشهد الشوارع هدوء حذرا حاليا.
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