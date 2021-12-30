شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات وانقطاع الإنترنت في مظاهرات السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تجمع المهنيين السودانيين المعارض أمس عن أن قوات سودانية تنفذ حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة.

وذكر عبر حسابه على موقع فيس بوك أن الحملة جاءت قبل الاحتجاجات التي خرجت في شوارع الخرطوم أمس، مؤكدا أن «هذه الممارسات القمعية» لن تثني «القوى الثورية» عن حركتها.

وشهدت الخرطوم أمس قطع خدمة الإنترنت والاتصالات على المستخدمين قبل تظاهرات دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية، وذكر موقع «الراكوبة نيوز» السوداني الالكتروني أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط الخرطوم، فيما تشهد الشوارع هدوء حذرا حاليا.