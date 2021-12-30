بعد فقأ عين تلميذ الابتدائي.. استبعاد مدير المدرسة ومُعلمة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تطورات جديدة في واقعة فقد تلميذ بمدرسة ابتدائية لإحدى عينيه.

وأكد المصدر أنه جرى استبعاد مدير مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة تلا التعليمية، فضلاً عن استبعاد مُعلمة، وذلك على خلفية فقأ عين تلميذ في الصف الثالث الابتدائي.

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن قرار الاستبعاد جاء عقب التحقيق معهم بواسطة الشئون القانونية بإدارة تلا التعليمية، وثبت إهمالهما وتقصيرهما، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق التلاميذ.

كان الطفل "محمد حسين" طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة كوم مازن الابتدائية التابعة لإدارة تلا التعليمية، فقد عينه، قبل يومين، إذ خرج الطفل لمدرسته وتوجهت والدته للعمل في الحقل، وفوجئت بشخص وصلها يتبع المدرسة المتواجد بها ابنها، يطلبون منها الذهاب فورًا لمقابلة مدير المدرسة، وحين دخلت وجدت طفلها راقد على اثنين من الكراسي ووجهه مُغطى بقطعة قماش.

وقالت مبروكة محمد إبراهيم والدة الطفل محمد حسين الذي فقد عينه، إن الواقعة حدثت الاثنين الماضي 27 ديسمبر، حيث خرج الطفل لمدرسته فيما توجهت إلى حقلها، وأثناء ذلك فوجئت بشخص يعمل بمدرسة ابنها يطلب منها مقابلة مدير المدرسة بشكل فوري، وحين دخلت وجدت طفلها راقد على كرسيين ووجهه مُغطى بقطعة قماش.

وعلمت أنه أصيب في وجهه أثناء حمل كراتين التغذية واصطدامه بـ"أوكرة الباب"، واندهشت هي وشقيق زوجها الذي رافقها للمدرسة أن المدير لم يطلب الإسعاف رغم مرور ساعة ونصف، فطلبوا الإسعاف في الحال، وأشارت إلى أنها سمعت روايات متضاربة حول الحادث، ما بين سقوطه على كرتونة التغذية، وسقوط على السلم، بينما قال أحدهم إن الطفل وقع في حمام المدرسة وأصيب جراء ذلك.

وقالت الأم: "توجهت مع ابني في سيارة الإسعاف لتهدئته وطمأنته، وأثناء ذلك طلب المُسعف أن يستبدل قطعة القماش بالقطن، وفوجئت بعدم وجود عينه".

استكملت الأم حديثها لموقع "الخليج 365": "أنا قلبي اتحرق أول ما شوفت عين ابني مش موجودة، وأنا عملت محضر ضد مدير المدرسة ومعلمة الحصة الثانية ومشرف التغذية، أنا باعته ابني يتعلم يرجعلي من غير عينيه".

واختتم الأم حديثها لـ"الخليج 365" قائلةً: "أنا دلوقتي عايز ابني يسافر يتعالج برا أو يتزرع ليه قرنية، أنا قلبي محروق على ضنايا".