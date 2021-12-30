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حياة كريمة توزع المساعدات الغذائية على أهالي أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت مؤسسة "حياة كريمة" إنها مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية على أهالي عدد كبير من مناطق وقرى مركز ومدينة أسوان اليوم الخميس.
وجاءت القرى على النحو التالي:
- نجع العشباب والحجعلاب بالجزيرة.
- منطقة الكرور.
- قرى منشية الخزان.
- نجع المقله والعرب.
- جبل شيشة.
- قرية بهاريف.
- نجع الشديدة بقرية أبو الريش بحري.
- قرية الملقطة.
- قرية خور ابو صبيرة إحدى قرى ابو الريش بحري.
وأكدت المؤسسة، أن عمليات التوزيع، شارك فيها عدد كبير من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بأسوان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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