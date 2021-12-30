حياة كريمة توزع المساعدات الغذائية على أهالي أسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت مؤسسة "حياة كريمة" إنها مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية على أهالي عدد كبير من مناطق وقرى مركز ومدينة أسوان اليوم الخميس.

وجاءت القرى على النحو التالي:

- نجع العشباب والحجعلاب بالجزيرة.

- منطقة الكرور.

- قرى منشية الخزان.

- نجع المقله والعرب.

- جبل شيشة.

- قرية بهاريف.

- نجع الشديدة بقرية أبو الريش بحري.

- قرية الملقطة.

- قرية خور ابو صبيرة إحدى قرى ابو الريش بحري.

وأكدت المؤسسة، أن عمليات التوزيع، شارك فيها عدد كبير من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بأسوان.