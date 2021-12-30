"طلب مفاجئ ومواجهة الابن وأمه".. تفاصيل محاكمة 6 متهمين بقتل "مزارع كفر الشيخ" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل مزارع في مركز البرلس، بينهم الأم وابنها، وابنتها إلى جلسة يوم 27 فبراير 2022 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، وذلك فى أحداث القضية رقم 1359 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، و المقيدة برقم 55 لسنة 2021، كلى كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم ليلة 29 أغسطس 2020، بدائرة مركز شرطة البرلس عندما ارتكب 6 متهمين واقعة قتل الشحات عطوة سعود عطوة، مزارع، يقيم بمركز البرلس، مع سبق الإصرار، بينهم زوجته، وابنه، وابنته.

وتبين أن المتهمين من الأول إلى الرابع، وراء قتل مزارع برج البرلس، المذكور، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "طوق كاوتشوك، ومشرط، ومحقن طبي".

تبين من أوراق القضية أن المتهمين التفوا حول المنزل بواسطة المفتاح الخاص بالمتهم الأول، والذي يحتفظ به لكونه نجل المجنى عليه، واستغلوا كونه غارقا فى نومه، فكبل المتهمان الثالث والرابع كلتا يديه، وجلس المتهم الأول نجله على رجليه ليمنعه من المقاومة، وكال له بسلاح أبيض "مشرط"، وطعنه فى بطنه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثانى حيز على رقبة المجنى عليه بطوق من الكاوتش، وخنقه، قاصدين بذلك جميعا بقتله وأحدثوا ما به من الإصابات، الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته.

كما وجه المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهمين الـ4 أنهم فى الزمان والمكان ذاتهما، سرقوا المنقولات الخاصة بالمجنى عليه المذكور، والمقدر بالتحقيقات 52 ألفًا، و54 جنيهًا، وكان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى المستخدمة فى الواقعة، كما جرى اتهامهم بإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص.

ووجه للمتهمتين الخامسة ابنته، والسادسة زوجته، وجه لهم الاتهام بالاشتراك مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، ارتكاب جريمة القتل بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة، وحرضتا المتهمين على قتل المجنى عليه، واتفقتا معهم على ذلك، بالتمويل بمبالغ مالية لارتكاب تلك الجريمة، وكذا لشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها حتى تمت الجريمة.

وشهدت محاكمة المتهمين بقتل مزارع في مركز البرلس، أمام "الدائرة الرابعة"، في محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس، مواجهة بين المتهم نجل المجني عليه، ووالدته المتهمة السادسة.

وفوجئت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد صالح، بالمتهم "ح.ا.ع" يطلب خروجه من قفص الاتهام للتحدث للمحكمة، فيما وافق رئيس المحكمة على طلبه، وتبين مواجهته أمه المتهمة السادسة في القضية، واعترف تفصليًا بما دار بينهما حول تنفيذ الجريمة.

قال المتهم للمحكمة: "أنا مالقتش الأب اللي يعطف علي وهو مربانيش ومعلمنيش الصح والغلط وأمي كانت سبب كرهي لأبويا، وتصرفي في القضية عشان كنت واخد صورة وحشة على أبويا ولما كان أبويا بيضربني عشان الغلط كانت بتكرهني فيه وهي السبب اللي دخلتني هنا وأنا في النيابة كنت عاوز أفديها ومكنتش أعرف حاجة وأن الأم دي هي السبب في كل الغلط".