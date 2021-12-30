رئيس علمية كورونا: اكتشفت أول إصابة لمصري بالفيروس "وكانت خناقة مع الوزارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لعلاج كورونا بوزارة الصحة، إن مصر لم تواجه أي أزمة نقص في أدوية كورونا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الفيروس غير سياسات العالم الدوائية.

وأضاف حسني في مؤتمر صحفي عقدته إحدى شركات الأدوية اليوم الخميس، إنه تم تشخيص أول حالة كورونا في مصر في فبراير 2020، لشاب مصري كان يعمل في مجال السياحة وعائد من صربيا.

وتابع: "كانت خناقة مع وزارة الصحة لإثبات أنه مصاب بالفيروس".

وأكد استقرار الوضع الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي أصبحت الأعراض فيها أقل حدة.