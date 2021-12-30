السودان.. المكتب الموحد للأطباء يصدر نداء عاجلاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

أصدر المكتب الموحد للأطباء في السودان نداء عاجلا مساء الخميس أدان فيه استخدام الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعا فيه الأطباء للالتحاق بمستشفيات أم درمان.

وقال المكتب في بيان: “تتعرض “مليونية 30 ديسمبر” لقمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكافة الأساليب ما أدى تراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي وسواه في مستشفيات منطقة أمدرمان بينها حالات حرجة”.

وأضاف: “نتوجه بالنداء لكافة الكوادر الطبية في كافة التخصصات للإنضمام للفرق العاملة بمستشفيات أمدرمان وعلى رأسها مستشفى الأربعين لإنقاذ المصابين”.

وأكد المكتب أن الحاجة الآن تتطلب جراحين بكافة تخصصاتهم الدقيقة ولأطباء تخدير وكوادر أخرى.

كما ناشد الصيادلة المساهمة في الإمداد بكافة المعينات الطبية بما فيها المحاليل الوريدية والأدوية المنفذة للحياة.

وأكد أن التعتيم الإعلامي الذي ضربته السلطة حول انتهاكاتها الفجة لن يجعلها تفلت وهي تشن حربا على الشعب المقاوم.

وأوضح المكتب أن كل الانتهاكات مرصودة بدقة، مطالبين من جميع العالم الانتباه بدرجة عالية لهذه الجرائم الموجهة ضد الشعب السوداني الثائر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام.