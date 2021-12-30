زوجة الرئيس زيلينسكي تثير حنق الأوكرانيين بعبارة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

أثارت إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غضب مواطنيها بإعلانها في برنامج للطهي أنها تشتري سمك الماكريل بـ8 هريفنات للكيلوغرام، فيما سعره أضعاف ذلك.

وقالت في مقابلة مع قناة “1 + 1” التلفزيونية: “حتى التخلي عن المنتجات عديمة الفائدة، فإننا نوفر بالفعل.. القاعدة الأولى هي الأبسط، لقد طهيناها بأنفسنا واشترينا الأطعمة البسيطة غير المصنعة بأنفسنا.. سمك الماكريل المجمد، الذي يمكنك صنع العديد من الأطباق الرائعة منه، يكلف ثمانية هريفنات فقط للكيلوغرام”.

واعتذرت زيلينسكي عن خطأها في وقت لاحق، وأوضحت على صفحتها على “إنستغرام” أنها “أشارت إلى سعر 100 غرام من السمك”.

وأثارت تصريحاتها حنق مستخدمي الإنترنت بسبب انعزالها عن المواطنين العاديين في أوكرانيا.

من جهته تساءل يوري غريسكو أحد رواد مواقع التواصل: “إيلينا، قولي لي أين اشتريتها بثمانية هريفنات للكيلوغرام؟ الوصفة بسيطة للغاية.. فأنت تأخذين الدولار بسعر 8 وتشتري الماكريل بسعر 8. ولكن فقط الماكريل البسيط غير المعالج”.

وأضاف آخر: “يا سيدة زيلينسكي، عندما ذهبت للتسوق للمرة الأخيرة، كانت سعر سمك الماكريل ثماني هريفنات… أليس هذا واضحا لكل من استمع إليها؟”.

وتابع ثالث: “من اللامبالاة إطلاقا ما إذا كانت تعرف أم لا.. المشكلة أنهم ينظرون إلى ناخبيهم على أنهم نفايات مطلقة، بدلا من أن يقولوا بصدق.. أنا شخص غني رسميا، وأدفع جميع الضرائب، ومساعدي يتعامل مع الطعام، ولا أعرف الأسعار… يخرجون للعالم ويغشونك بأنهم يعرفون كل شيء، لأنهم يعتقدون أن الناس أغبياء”.