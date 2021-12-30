“ديلي ميل” ترسم الشكل والسيناريو المحتملين للحرب العالمية الثالثة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

استطلعت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الخميس آراء عدد من الخبراء حول طبيعة الحرب العالمية الثالثة، والسيناريو المحتمل لها في حال اندلاعها في المستقبل القريب.

وحسب الخبراء، فإن التكنولوجيا هي التي ستصبح قبل غيرها ساحة لمعركة القوى العظمى، ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية خفضت بشكل كبير تمويل الأسلحة التقليدية وركزت على تطوير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغير ذلك من مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لمحاوري الصحيفة، فإن الولايات المتحدة وروسيا والصين ستستخدم في الحرب العالمية المفترضة الصواريخ فرط الصوتية، التي يصعب اكتشافها وإسقاطها في الوقت المناسب بسبب سرعتها الفائقة.

وفي حال حدوث نزاع واسع النطاق، ستحاول الدول المتحاربة حرمان خصومها من الاتصالات والإنترنت.

وبهذا الهدف ستقوم الأطراف بقطع كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمحيطات وستبدأ في “صيد” الأقمار الصناعية المعادية.

وحسب الخبراء، فإن الضربة الصاروخية الضخمة و”إعماء” العدو عبر قطعه عن الإنترنت يمكن أن يأتيا بالتزامن.