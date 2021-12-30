اليمن.. تدمير 15 آلية ومقتل 150 حوثيا في غارات للتحالف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف، في بيان، أن “العمليات أسفرت عن تدمير 15 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا”.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.

وأودت الحرب المستمرة بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.