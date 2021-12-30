العراق.. تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 4 ساعات

حدد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، التاسع من شهر يناير المقبل موعدا لعقد جلسة للبرلمان.

ووقع الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا، يقضي بعقد جلسة للبرلمان، في الموعد الذي تم تحديده.

ويأتي توقيع الرئيس، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وقال صالح في منشور على تويتر: “وقعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 يناير 2022”.

وأضاف أن “الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين”.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن تحقيق ذلك “يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.