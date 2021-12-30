“مصدرها إيران”.. البحرية الأمريكية تصادر 4 أطنان هيروين في بحر العرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 3:37 مساءً

صادرت سفينتان للبحرية الأمريكية 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

وقال مسؤولون يوم الخميس إن سفينتين للبحرية الأميركية صادرتا 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، خلال هجوم كبير نفذته عملية بحرية دولية بالمنطقة.

وذكرت فرقة العمل الدولية في بيان أن سفينتي الدوريات الساحلية “يو إس إس تيمبيست” و “يو إس إس تايفون” ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط. ووقعت عملية المصادرة يوم الاثنين.

وقالت البحرية إن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران. عرف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، بحسب القائد تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط.

لم يوضح هوكينز من صنع المخدرات أو وجهتها النهائية.

وفي الوقت الذي تكثف فيه فرقة العمل الدوريات الإقليمية، صادرت مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر هذا العام – أكثر من كمية المخدرات التي تم ضبطها في السنوات الأربع الماضية مجتمعة، بحسب بيان لفرقة العمل.

يتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية أو السعودية، وفقا لتقييم المخدرات الاصطناعية العالمي الصادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.

وأضاف التقرير أن المهربين من إيران يتحولون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سيريلانكا غالبا.

حولت حدود إيران الشرقية التي يسهل اختراقها والتي يبلغ طولها 1923 كيلومترا (1195 ميلًا) مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.