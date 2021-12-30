شكرا لقرائتكم خبر جدارية سليماني في بيروت تستفز العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفع لبنان الأزمة مع دول الخليج إلى منحى جديد، بعد وضع جدارية كبيرة تتضمن صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على طريق مطار بيروت، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لاغتياله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وعد المراقبون صور زعيم التآمر الإيراني السابق استفزازا جديدا للدول العربية بشكل عام، ودول الخليج على وجه الخصوص، التي تواجه حربا شرسة ضد تمدد الملالي في المنطقة، وأكدوا أنها تؤكد من جديد أن لبنان يقع تحت الاحتلال الإيراني.

وأشاروا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) برفع صور سليماني أو صور قياديين تابعين له قتلوا في أكثر من موقع، على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وهو النافذة الجوية الوحيدة للبنان إلى العالم، ويربط الطريق بين المطار ووسط العاصمة.

وتكرر المشهد الاستفزازي على طريق المطار الواقع بمحاذاة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» الذي سبق أن رفع صورا لسليماني في العامين الماضيين في المنطقة نفسها، كما رفع صورا لقياديين سابقين فيه مثل عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008، أو مصطفى بدر الدين الذي اغتيل بسوريا عام 2015.