شكرا لقرائتكم خبر مخدرات لبنانية في شحنة ليمون متجهة للخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، عن شحنة من الليمون في مرفأ بيروت ضبط في داخلها حوالى 9 ملايين حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى الخليج.

وقال الوزير مولوي «نعد كل الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج أن لبنان والسلطات اللبنانية جادة في مكافحة تهريب حبوب الكبتاجون ومكافحة تهريب الشر التي تصدر، ونتيجتها المؤذية لهذه الدول الشقيقة والصديقة، وهذه العملية دليل جدية الحكومة اللبنانية وكل الشعب اللبناني وهناك موقوفون وسيتابع التحقيق».

وردا على سؤال عن ضبط شحنة من الليمون داخلها مخدرات في إحدى دول الخليج، قال الوزير مولوي «نعرف من أين انطلقت الشحنة وإلى أين ذهبت ونحن نتابع الموضوع ومدى ارتباط تلك الشحنة بهذه الشحنة، هذا موضوع قيد التحقيق الذي لا يزال سريا وهناك موقوفون ولا نستطيع أن نكشف عن أسماء أو تفاصيل».

وأضاف «عملنا جدي ومستمر وفاعل وطبعا بجهد العناصر الأمنية والضباط وعلى رأسهم المديرون العامون الذين يتعاملون معنا بكل إخلاص».

واتخذت عدد من دول الخليج قرارا بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية أو العبور من خلال أراضيها، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.