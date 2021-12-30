شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكبر عدد سنوي لنفوق نمور الببر في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفق 126 حيوانا من نمور الببر في الهند في عام 2021، وهو أعلى عدد في سنة واحدة منذ أن بدأت الهيئة الوطنية لحماية النمور في تسجيل البيانات.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن 50% على الأقل من حالات نفوق هذه النمور في عام 2021 وقعت خارج المحميات الوطنية.

يشار إلى أن معظم حالات نفوق نمور الببر خلال العقد الماضي نتجت عن أسباب طبيعية، بينما قتل عدد من النمور على يد الصيادين والبعض الآخر نفق نتيجة النزاعات والحوادث بين البشر والحيوانات.