1080 رحلة لـ "ويز إير أبوظبي" منذ إطلاقها في يناير 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات والمشروع المشترك بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة تسجيل نتائج تشغيلية متميزة في عام 2021. وقامت الشركة بتسيير أكثر من 1080 رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021، وجاء 506 رحلات منها في الربع الأخير من العام.



ونجحت الشركة خلال عامها التشغيلي الأول بتسيير رحلات إلى 34 وجهة، بما في ذلك الإسكندرية وسوهاج (مصر)، أثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، والبحرين، وبلغراد (صربيا)، وكوتايسي (جورجيا)، وكييف وأوديسا (أوكرانيا)، ومسقط (عُمان)، وساراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا)، ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

قال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: نفخر بما حققناه منذ انطلاق عملياتنا التشغيلية في أبوظبي، حيث نجحنا، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، في تعزيز وتوسيع نطاق شبكة أعمالنا لتشمل أكثر من 34 وجهة رغم التحديات التي واجهناها، ما ساعدنا في تحقيق مهمتنا الرامية لاجتذاب مزيد من السياح إلى الإمارة ودعم طموحنا في توسيع شبكتنا من الوجهات. ونسعى إلى توفير خدماتنا لشريحة واسعة من المسافرين وتزويدهم بباقات معقولة التكلفة تسمح لهم بقضاء لحظات رائعة وتجارب لا تُنسى. كما نتطلع إلى مواصلة جهودنا للمساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاعي الطيران والسياحة في أبوظبي، والمضي قدماً في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وطرحت ويز إير أبوظبي خيارات جديدة للسفر في الإمارات، بما ينسجم مع رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية. وشكّل إطلاق الشركة مرحلة مهمة نحو إرساء معايير جديدة في قطاع السفر منخفض التكلفة في المنطقة. كما ساهمت ويز إير أبوظبي في دعم جهود أبوظبي ودولة الإمارات للنهوض بالسياحة خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، وتحفيز استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وتوفر ويز إير أبوظبي خيارات سفر فعالة ومريحة وبأسعار منخفضة للمسافرين ممن يتطلعون إلى استكشاف مجموعة متنوعة من الوجهات السياحية المميزة في الإمارات وخارجها، حيث تمتلك أسطولاً حديثاً يضم أربع طائرات من طراز إيرباص إيه 321 نيو الجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل لاستهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع، ما يجعل الشركة تمتاز بأدنى بصمة بيئية بين الشركات المنافسة في المنطقة، ويساعدها على دعم الاستدامة طويلة الأمد. وتضمن خدمة ويز فليكس الراحة الفائقة لجميع المسافرين مع السماح لهم بحجز تذاكرهم بكل سلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إلغاء الحجوزات قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وحرصت الشركة على تطبيق إجراءات تعقيم جديدة في كامل شبكة طائراتها مع تشديد تدابير النظافة حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.